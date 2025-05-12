Переговоры в Стамбуле не имеют смысла, если это лишь способ затянуть время, – МИД Испании

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что переговоры в Стамбуле на этой неделе должны быть проведены только в том случае, если они будут служить "первым шагом к справедливому и прочному миру".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какое значение может иметь встреча в Стамбуле

Хосе Мануэль Альбарес объяснил, что Украина и Европа хотят мира и теперь "Россия и Владимир Путин должны дать свой ответ".

Дипломат также отметил, что Испания "готова продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Он предостерег, что прекращение огня "не является самоцелью", и подчеркнул, что потенциальная встреча в Стамбуле на этой неделе должна быть проведена только в том случае, если она может служить "первым шагом к справедливому и длительному миру".

Если это просто способ затянуть время и действительно отложить решение, то это не имеет смысла,

– сказал Хосе Мануэль Альбарес.

Напомним, во время своего выступления ночью 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Местом новой встречи президент России захотел выбрать Стамбул, а датой начала переговоров – 15 мая.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным 15 мая. Он надеется, что Россия на этот раз не будет искать отговорок.