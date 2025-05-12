Дональд Трамп, игнорируя тот факт, что Путин в очередной раз пренебрег его призыв к полному прекращению огня, обратился к Украине с требованием немедленно принять предложение российского диктатора. Владимир Зеленский вынужденно прислушался, одновременно сделав "ход конем". Он пригласил Путина встретиться в Стамбуле лично, передает 24 Канал.

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"Следующие дни будут решающими"

"Хотя ситуация остается крайне неопределенной, это – самая реальная надежда на прогресс с начала войны", – пишет The Economist.

Выразив готовность прибыть на переговоры, Зеленский надеется показать, что именно Путин блокирует мир, и что Трамп наконец это осознает. В то же время издание предупреждает об опасности переговоров в Стамбуле. Советник по внешней политике Юрий Ушаков уже озвучил для них серьезные условия. Он заявил, что переговоры должны возобновиться с того места, где они прервались весной 2022 года, и "учитывать реальную ситуацию на поле боя". Это опасно для Украины. Те предыдущие переговоры так и не завершились соглашением, ведь затрагивали "красные линии" для Киева, включая радикальное сокращение Вооруженных сил. Возвращение к той точке может создать впечатление, будто Зеленский напрасно пожертвовал жизнями.

Интенсивность публичной дипломатии свидетельствует о том, что за кулисами ведутся серьезные торги – и что ближайшие дни могут действительно стать решающими.

Очевидно, что Трамп остается центром, вокруг которого вращаются все стороны, корректируя свою риторику в соответствии с его высказываниями и постами в соцсетях.

Проблема для Трампа заключается в том, что Путин также ведет свою игру – жесткую и неуступчивую. Требование четырех европейских лидеров в Киеве заключалось в том, чтобы Трамп занял более твердую позицию в отношении Путина. Но Трамп пока уклонился от этого, взамен избегая прямой конфронтации с российским лидером.

Издание предполагает, что прекращения огня таки не будет, ведь Путин упорно отказывается даже обсуждать его, а Трамп пока не давит на него. Если переговоры в Стамбуле состоятся, то вряд ли дадут быстрый результат. "Иначе говоря, шансы на драматические изменения небольшие - но по крайней мере они есть", – пишет The Economist.