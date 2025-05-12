Дональд Трамп, ігноруючи той факт, що Путін вкотре зневажив його заклик до повного припинення вогню, звернувся до України із вимогою негайно прийняти пропозицію російського диктатора. Володимир Зеленський вимушено дослухався, водночас зробивши "хід конем". Він запросив Путіна зустрітися у Стамбулі особисто, передає 24 Канал.

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"Наступні дні будуть вирішальними"

"Хоча ситуація залишається вкрай невизначеною, це – найреальніша надія на прогрес із початку війни", – пише The Economist.

Висловивши готовність прибути на переговори, Зеленський сподівається показати, що саме Путін блокує мир, і що Трамп нарешті це усвідомить. Водночас видання попереджає про небезпеку перемовин у Стамбулі. Радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков вже озвучив для них серйозні умови. Він заявив, що перемовини мали би поновитися з того місця, де вони перервалися навесні 2022 року, і "раховувати реальну ситуацію на полі бою". Це є небезпечним для України. Ті попередні переговори так і не завершилися угодою, адже зачіпали "червоні лінії" для Києва, включно з радикальним скороченням Збройних сил. Повернення до тієї точки може створити враження, ніби Зеленський марно пожертвував життями.

Інтенсивність публічної дипломатії свідчить про те, що за лаштунками ведуться серйозні торги – і що найближчі дні можуть справді стати вирішальними.

Очевидно, що Трамп залишається центром, навколо якого обертаються всі сторони, коригуючи свою риторику відповідно до його висловлювань і постів у соцмережах.

Проблема для Трампа полягає в тому, що Путін також веде свою гру – жорстку й непоступливу. Вимога чотирьох європейських лідерів у Києві полягала в тому, щоб Трамп зайняв твердішу позицію щодо Путіна. Але Трамп поки що ухилився від цього, натомість уникаючи прямої конфронтації з російським лідером.

Видання припускає, що припинення вогню таки не буде, адже Путін уперто відмовляється навіть обговорювати його, а Трамп поки не тисне на нього. Якщо переговори у Стамбулі відбудуться, то навряд чи дадуть швидкий результат. "Інакше кажучи, шанси на драматичні зміни невеликі — але принаймні вони є", – пише The Economist.