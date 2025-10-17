Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Венгрии. Она стала следствие телефонного разговора двух президентов и уже повлияла на риторику лидера США.

Это не первый визит Путина за границу. Как заметил в эфире 24 Канала политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, диктатор неоднократно ездил на различные события.

Почему Орбан заинтересован проводить встречу?

Отличие между предыдущими визитами Путина в том, что его принимали страны, которые не являются подписантами римского статута. Именно он обязывает задержать главу Кремля в соответствии с ордером Международного уголовного суда.

Можно вспомнить визит Путина в США, который бурно обсуждали. Но юридически Соединенные Штаты не являются подписантами, поэтому не были обязаны выдавать диктатора.

История с Венгрией более интересная. Если визит все-таки состоится, то это будет явный шаг, чтобы угодить Путину, а также больше всего угодить Виктору Орбану,

– подчеркнул Дмитрий Шеренговский.

Весной 2026 года в Венгрии стартуют выборы. Любые визиты в страну являются частью игры для Виктора Орбана, ведь он сможет показать себя важным игроком в мировой политике. Акцентировать на том, что обеспечивал такой серьезный переговорный процесс. Потенциально Орбан сможет получить несколько козырей для избирательной кампании.

Я не уверен, что именно это является главной мотивацией Трампа, но судя по его риторике, дружеских обращений к Орбану, – вполне возможно, что эту идею "протянули",

– отметил политолог.

Пока неизвестно, какими будут результаты встречи Трампа и Путина. Понятно, что это неприятная ситуация, когда одна из европейских, демократических стран будет принимать у себя международного преступника.

Также это негативный прецедент, который может повлиять на позицию нейтральных стран. Ведь они увидят, что могут проще относиться к приездам Путина и не учитывать Римский статут.

Что известно о новом разговоре Путина и Трампа?