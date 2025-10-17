Дуже цікава історія: чому Орбану вигідно прийняти зустріч Путіна і Трампа
- Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна запланована в Угорщині, це вигідно для Орбана, адже дає йому можливість себе проявити.
- Приїзд Путіна в європейську країну може стати негативним прецедентом, зважаючи на рішення Міжнародного кримінального суду щодо очільника Кремля.
Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться в Угорщині. Вона стала наслідок телефонної розмови двох президентів і вже вплинула на риторику лідера США.
Це не перший візит Путіна за кордон. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, диктатор неодноразово їздив на різні події.
Читайте також Орбан зідзвонився з Путіним: Пєсков окреслив терміни зустрічі диктатора та Трампа
Чому Орбан зацікавлений проводити зустріч?
Відмінність між попередніми візитами Путіна у тому, що його приймали країни, які не є підписантами римського статуту. Саме він зобов'язує затримати очільника Кремля відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду.
Можна згадати візит Путіна до США, який бурхливо обговорювали. Але юридично Сполучені Штати не є підписантами, тому не були зобов'язані видавати диктатора.
Історія з Угорщиною цікавіша. Якщо візит все-таки відбудеться, то це буде явний крок, щоб догодити Путіну, а також найбільше догодити Віктору Орбану,
– підкреслив Дмитро Шеренговський.
Весною 2026 року в Угорщині стартують вибори. Будь-які візити в країну є частиною гри для Віктора Орбана, адже він зможе показати себе важливим гравцем у світовій політиці. Акцентувати на тому, що забезпечував такий серйозний переговорний процес. Потенційно Орбан зможе отримати кілька козирів для виборчої кампанії.
Я не впевнений, що саме це є головною мотивацією Трампа, але судячи з його риторики, дружних звертань до Орбана, – цілком можливо, що цю ідею "протягли",
– зауважив політолог.
Поки невідомо, якими будуть результати зустрічі Трампа і Путіна. Зрозуміло, що це неприємна ситуація, коли одна з європейських, демократичних країн прийматиме у себе міжнародного злочинця.
Також це негативний прецедент, який може вплинути на позицію нейтральних країн. Адже вони побачать, що можуть простіше ставитися до приїздів Путіна й не зважати на Римський статут.
Що відомо про нову розмову Путіна і Трампа?
- Американський президент 16 жовтня провів неанонсовану телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вона тривала близько двох годин і стосувалася війни в Україні. Крім цього, обговорили співробітництво між Росією та США й надання Києву далекобійних ракет.
- Після розмови у Білому домі заявили, що зустріч Зеленського та Путіна все ще можна організувати. Там назвали переговори з Путіним "дуже продуктивними" і додали, що вони призведуть до прогресу.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним в Угорщині. За словами американського президента, зустріч потрібна, щоб нарешті "покласти край війні".