Лидеры стран ЕС позвонят Трампу перед его разговором с Путиным, – Мерц

Президент США планирует провести разговор с российским диктатором 19 мая. Перед этим с Дональдом Трампом хотят поговорить лидеры Британии, Германии и Франции.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер хотят скоординировать свои действия с президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

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Что известно о предстоящем разговоре Трампа с Путиным

Американский лидер анонсировал свои телефонные разговоры с российским диктатором и президентом Украины. Известно, что в 10:00 утра (17:00 по Киеву) он поговорит с Путиным.

Мы сейчас договорились, что снова поговорим – четверо глав государств и правительств и американский президент в рамках подготовки к этому разговору,

– заявил Фридрих Мерц.

Разговор с Трампом запланирован на вечер 18 мая. В ней вряд ли сможет принять участие премьер-министр Польши Дональд Туск из-за президентских выборов, которые происходят в его стране.

К слову, спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может быть хороший разговор. Соединенные Штаты надеются на успешные переговоры с главой Кремля. Эти переговоры – еще один шаг Трампа для завершения войны в Украине.