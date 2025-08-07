План американского президента предусматривает две двусторонние встречи между Трампом и Владимиром Путиным, а также между Трампом и Владимиром Зеленским, и уже потом трехстороннюю встречу лидеров.

Такое предложение Владимиру Путину передал специальный представитель США Стив Уиткофф во время их переговоров в Москве в среду, 6 августа. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

В чем заключается план Трампа?

В четверг, 7 августа, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что недавнее предложение о двусторонней встрече американского президента с диктатором поступило именно со стороны Владимира Путина.

Юрий Ушаков подтвердил, что идет подготовка к встрече Путина и Трампа уже на следующей неделе, но опроверг заявление Левитт о том, что запрос на встречу поступил от России, заявив, что это было по предложению Соединенных Штатов.

Сам Владимир Путин позже заявил, что "обе стороны проявили заинтересованность. То, что было сказано сначала, уже не имеет значения", и отверг идею встречи с Владимиром Зеленским в ближайшее время.

NYP со ссылкой на представителя Белого дома сообщало, что Дональд Трамп готов встретиться с Путиным только при условии, что он также встретится с Зеленским. Сам американский президент не упоминал о таком требовании ранее.

Украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что первоначальное обсуждение предусматривало две двусторонние встречи – сначала между Трампом и Путиным, а также Трампом и Зеленским, а затем встреча со всеми тремя президентами.

Впрочем, по его словам, россияне попытались "как-то скрыть или преуменьшить" последнюю часть такого плана, из-за чего и возникла путаница по поводу того, согласился ли Владимир Путин также встретиться с Владимиром Зеленским.

Именно поэтому также Белый дом отдельно подчеркнул, чтобы российский диктатор дал согласие на встречу с президентом Украины, если хочет увидеться с американским лидером, как об этом и отмечали незадолго до этого в The New York Post.

По словам украинского чиновника, решение Кремля преуменьшить значение трехсторонней встречи подчеркнуло напряженность в переговорах, поскольку и Киев, и Москва пытаются встретиться с Трампом первыми, учитывая преимущество, которое это может предоставить.