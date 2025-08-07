План американського президента передбачає дві двосторонні зустрічі – між Трампом і Володимиром Путіним, а також між Трампом і Володимиром Зеленським, і вже потім тристоронню зустріч лідерів.

Таку пропозицію Володимиру Путіну передав спеціальний представник США Стів Віткофф під час їхніх переговорів у Москві у середу, 6 серпня. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, передає 24 Канал.

У чому полягає план Трампа?

У четвер, 7 серпня, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що нещодавня пропозиція стосовно двосторонньої зустрічі американського президента з диктатором надійшла саме зі сторони Володимира Путіна.

Юрій Ушаков підтвердив, що триває підготовка до зустрічі Путіна та Трампа вже наступного тижня, але спростував заяву Левітт про те, що запит на зустріч надійшов від Росії, заявивши, що це було за пропозицією Сполучених Штатів.

Сам Володимир Путін пізніше заявив, що "обидві сторони виявили зацікавленість. Те, що було сказано спочатку, вже не має значення", і відкинув ідею зустрічі із Володимиром Зеленським найближчим часом.

NYP з посиланням на представника Білого дому повідомляло, що Дональд Трамп готовий зустрітися з Путіним лише за умови, що він також зустрінеться із Зеленським. Сам американський президент не згадував про таку вимогу раніше.

Український чиновник на умовах анонімності заявив, що початкове обговорення передбачало дві двосторонні зустрічі – спершу між Трампом і Путіним, а також Трампом і Зеленським, а потім зустріч з усіма трьома президентами.

Утім, за його словами, росіяни спробували "якось приховати або применшити" останню частину такого плану, через що і виникла плутанина з приводу того, чи погодився Володимир Путін також зустрітися із Володимиром Зеленським.

Саме через це також Білий дім окремо наголосив, щоб російський диктатор дав згоду на зустріч із президентом України, якщо хоче побачитися з американським лідером, як про це і зазначали незадовго до цього у The New York Post.

За словами українського чиновника, рішення Кремля применшити значення тристоронньої зустрічі підкреслило напруженість у перемовинах, оскільки й Київ, і Москва намагаються зустрітися з Трампом першими, враховуючи перевагу, яку це може надати.