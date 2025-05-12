Келлог прокомментировал призыв Трампа к переговорам в Турции
- Кит Келлог, спецпредставитель президента США по вопросам Украины, поддержал призыв Дональда Трампа к переговорам с Россией в Турции.
- Келлог отметил необходимость остановить смерть людей, поддерживая предложение Трампа, которое тот обнародовал в соцсети Truth Social.
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа с призывом провести переговоры с Россией в Турции.
Соответствующее заявление он обнародовал в понедельник, 12 мая, в соцсети Х, передает 24 Канал. Переговоры с российской стороной должны касаться окончания войны в Украине.
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Как отреагировал Кэллог
Кит Келлог поддержал предложение Дональда Трампа, которое тот недавно обнародовал в своей соцсети Truth Social, относительно переговоров с Россией для окончания войны, отметив необходимость остановить смерть людей в результате этого.
Президент Трамп был последователен и высказывался четко. Убийства должны прекратиться немедленно,
– написал спецпредставитель.
Напомним, Дональд Трамп заявил в воскресенье, 11 мая, что он "начинает сомневаться" в том, что Украина достигнет соглашения о прекращении огня с Россией, и призвал Киев встретиться с российскими чиновниками в Турции для переговоров.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам, и 15 мая будет ждать российского лидера Владимира Путина в Стамбуле "лично". Также он в очередной раз призвал к прекращению огня.