Соответствующее заявление он обнародовал в понедельник, 12 мая, в соцсети Х, передает 24 Канал. Переговоры с российской стороной должны касаться окончания войны в Украине.

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Как отреагировал Кэллог

Кит Келлог поддержал предложение Дональда Трампа, которое тот недавно обнародовал в своей соцсети Truth Social, относительно переговоров с Россией для окончания войны, отметив необходимость остановить смерть людей в результате этого.

Президент Трамп был последователен и высказывался четко. Убийства должны прекратиться немедленно,

– написал спецпредставитель.

Напомним, Дональд Трамп заявил в воскресенье, 11 мая, что он "начинает сомневаться" в том, что Украина достигнет соглашения о прекращении огня с Россией, и призвал Киев встретиться с российскими чиновниками в Турции для переговоров.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам, и 15 мая будет ждать российского лидера Владимира Путина в Стамбуле "лично". Также он в очередной раз призвал к прекращению огня.