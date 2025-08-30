В течение недели Украина проведет переговоры с лидерами ряда государств, в частности говорится о Турции, странах Персидского залива и Европы. С ними будут говорить о потенциальных площадках для переговоров с россиянами.

Однако, Владимир Путин уже множество раз игнорировал настояния Дональда Трампа о встрече с Украиной. Как заметил 24 Каналу политолог Олег Лесной, теперь в Кремле заявляют, что никаких обещаний о встрече Россия якобы не давала.

Что может стать стимулом для Трампа надавить на Россию?

Страна-агрессор предлагает просто повысить уровень переговорщиков и дальше встречаться в Стамбуле. Украина заявила, что не будет размениваться на непонятные предложения россиян. Нам нужна встреча на уровне лидеров.

Такие серьезные вопросы могут обсуждать только лидеры, а не дипломаты. Трамп должен был бы уже ввести пакет санкций против России, чтобы она быстрее принимала решения. Однако Кремль видит, что Трамп обещает, но ничего не делает,

– сказал политолог.

Более того, президент США очень часто выступает адвокатом Путина, оправдывает его удары, отказ от переговоров. Однако есть предел, который позволяет Трампа вести себя именно так. Речь идет о выборах в Конгресс, которые состоятся в 2026 году.

"Они могут сломать механизм поведения Трампа. Ему очень нужна большая победа. К тому же он обещал закончить все войны в мире, а начать с Украины. Это не удается", – отметил Олег Лесной.

Закончить войну без реального давления на Путина не удастся. Заявления Трампа о 2 – 3 недели уже надоели украинцам. Красивых слов уже было сказано достаточно. Украина и американские избиратели хотят одного и того же – справедливого мира.

Что известно о переговорах России и Украины?