Дещо може підштовхнути Трампа до рішучих дій для завершення війни в Україні
- Україна планує переговори з Туреччиною, країнами Перської затоки та Європи щодо потенційних майданчиків для переговорів з Росією.
- Трамп, незважаючи на обіцянки, не чинить достатнього тиску на Росію для завершення війни в Україні, що викликає невдоволення як українців, так і американських виборців.
- Росія наполягає на умовах для переговорів з Україною, уникаючи зустрічі лідерів і не демонструючи бажання завершити війну.
Упродовж тижня Україна проведе перемовин з лідерами низки держав, зокрема мовиться про Туреччину, країни Перської затоки та Європи. З ними говоритимуть про потенційні майданчики для переговорів з росіянами.
Однак, Володимир Путін уже безліч разів ігнорував наполягання Дональда Трампа щодо зустрічі з Україною. Як зауважив 24 Каналу політолог Олег Лісний, тепер у Кремлі заявляють, що ніяких обіцянок про зустріч Росія нібито не давала.
Дивіться також Кислиця назвав відправну точку у розмовах про територіальні питання України та Росії
Що може стати стимулом для Трампа натиснути на Росію?
Країна-агресорка пропонує просто підвищити рівень перемовників і далі зустрічатися у Стамбулі. Україна заявила, що не буде розмінюватися на незрозумілі пропозиції росіян. Нам потрібна зустріч на рівні лідерів.
Такі серйозні питання можуть обговорювати тільки лідери, а не дипломати. Трамп мав би вже ввести пакет санкцій проти Росії, щоб вона швидше ухвалювала рішення. Однак Кремль бачить, що Трамп обіцяє, але нічого не робить,
– сказав політолог.
Ба більше, президент США дуже часто виступає адвокатом Путіна, виправдовує його удари, відмову від переговорів. Проте є межа, яка дозволяє Трампа поводитися саме так. Мовиться про вибори у Конгрес, які відбудуться у 2026 році.
"Вони можуть зламати механізм поведінки Трампа. Йому дуже потрібна велика перемога. До того ж він обіцяв закінчити всі війни у світі, а почати з України. Це не вдається", – відзначив Олег Лісний.
Закінчити війну без реального тиску на Путіна не вдасться. Заяви Трампа про 2 – 3 тижні уже набридли українцям. Красивих слів уже було сказано достатньо. Україна й американські виборці хочуть одного й того самого – справедливого миру.
Що відомо про переговори Росії та України?
- Вперше про можливість такої зустрічі заявив Дональд Трамп. Він сказав, що Володимир Путін нібито до неї готовий. За словами президента США, їхні переговори мають відбутися без його участі.
- У Росії продовжують висувати умови для зустрічі з Володимиром Зеленським. Тепер там наполягають на "опрацюванні питань, які потребують вирішення на найвищому рівні". Переговори з президентом України допускають лише на фінальному етапі війни.
- Володимир Зеленський наголосив, що Росія всіляко уникає зустрічі лідерів і не хоче завершення війни. З Москви надходять негативні сигнали щодо цього. Натомість Україна підтримує формат, який запропонував Трамп. Під час двосторонньої зустрічі зокрема мають обговорювати територіальні питання.