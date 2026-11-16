Семь представителей Европы: в ЕС ответили, знают ли они что-нибудь о предстоящих мирных переговорах

Европейский Союз примет участие в предстоящих переговорах по прекращению войны России против Украины в составе делегации из семи представителей. Делегация будет сформирована из должностных лиц стран группы E5 и двух руководящих институтов ЕС.

Главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо подтвердила готовность ЕС перейти к многостороннему диалогу, сообщает "Европейская правда".

Европейская делегация на переговорах

По ее словам, в Евросоюзе пока нет точных данных о дате или месте проведения нового раунда переговоров.

Мы готовы перейти к многостороннему формату обсуждений. Никаких конкретных мест проведения не обсуждали, поэтому мы еще не на этом этапе. Мы абсолютно готовы присоединиться на многостороннем уровне,

– заявила Пиньо.

Пресс-секретарь Еврокомиссии отметила, что вместо одного переговорщика интересы европейской стороны будет отстаивать согласованная между лидерами группа должностных лиц.

Договоренность между лидерами заключается в том, что будет европейская команда, и эта европейская команда состоит из стран E5, а также Еврокомиссии и Рады. Это формат, который был согласован,

– подчеркнула Пиньо.

Она также обратила внимание на то, что делегации других сторон также состоят из нескольких представителей. В то же время пресс-секретарь не уточнила, кто именно будет представлять Европу в случае, если за столом переговоров останется только одно место для европейского представителя.

Гарантии безопасности и послевоенное процветание

Помимо организационного формата, структурные подразделения Европейской комиссии в настоящее время сосредоточены на формировании содержания будущего раунда переговоров.

Мы сейчас продолжаем работать над содержанием этих переговоров, сосредоточиваясь преимущественно на двух основных направлениях: гарантиях безопасности, где цель заключается в том, чтобы иметь надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, а также пакете послевоенного процветания, опираясь на работу, которая ведется над этим уже достаточно длительное время,

– сообщила Паула Пиньо.

Как согласовывали делегацию европейцев

Как уже сообщалось, в ЕС согласовали состав делегации во время неформального саммита в Дублине 13 ноября. В группу будут привлечены представителей Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также из Еврокомиссии и Европейского совета.

Президент Евросовета Антониу Кошта пояснил, что широкая команда необходима для защиты позиции "коалиции желающих", которая впоследствии станет фундаментом будущих обязательств в сфере безопасности перед Киевом.