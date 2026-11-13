В ЕС объяснили решение направить на переговоры команду, а не одного представителя

На мирных переговорах ЕС будет представлен делегацией, а не одним представителем / GettyImages
Лидеры Европейского Союза согласовали состав делегации для мирных переговоров по Украине. Председатель Евросовета Антониу Кошта отметил, что делегации других сторон также не ограничиваются одним представителем.
Соответствующее заявление Антониу Кошта сделал на пресс-конференции в Дублине по итогам неформального саммита европейских лидеров, сообщает "Европейская правда".
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Послушайте, вот лишь один пример. Если посмотреть на специальных посланников президента Трампа, то их не один, а двое. Если посмотреть на украинскую делегацию, то, думаю, там три или четыре человека. Это нормально
Кошта уточнил, что европейская команда будет представлять не только институты ЕС, но и "коалицию желающих". Последняя же играет определяющую роль в обеспечении будущих гарантий безопасности для Украины после заключения мирного соглашения.
И, конечно, нам всем нужно объединиться. А для этого крайне важно иметь команду и выступать единым голосом. Именно об этом мы договорились, и именно над этим мы работаем. И мы будем продолжать это делать
Отмечается, что в европейскую переговорную группу войдут представители институтов Евросоюза вместе с делегатами стран группы E5. Среди этих государств представлены Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны избрать одного представителя для участия в переговорах.
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