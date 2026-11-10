"40 человек не могут вести переговоры с Путиным": Зеленский обратился к Европе

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Дании.

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Какие подробности?

Украинский лидер считает подходящим моментом для окончательного выбора переговорщика текущие консультации в Дании, а также следующую международную встречу, запланированную на 19 ноября в Берлине.

По словам главы государства, чрезмерное количество участников переговорного процесса лишь мешает достижению результата в ходе контактов с Кремлем и Вашингтоном.

Европа должна решить, кто будет ее представлять. Именно сейчас настало время выбрать того, кто будет представлять Европу. Все хотят ее представлять. Голос каждого очень важен. Но 40 человек не могут вести переговоры с Путиным– подчеркнул Владимир Зеленский.

Ответ Копенгагена и роль европейских институтов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сразу отреагировала на предложение украинского лидера и отвергла возможность взять на себя миссию единого голоса континента. Она подчеркнула, что ключевую роль в представительстве должны играть официальные структуры союза.

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Нет. Надеюсь, я являюсь частью голоса Европы. Но в центре нашей работы должны быть именно наши институты– заявила датский премьер.

Дискуссии вокруг определения переговорщиков активизировались из-за опасений европейских столиц оказаться в стороне от трехстороннего диалога между Украиной, США и Россией.

Напомним, ранее мы писали, что президент Европейского совета Антониу Кошта поддержал призыв премьер-министра Италии Джорджи Мелони, касающийся необходимости назначить переговорщика от союза для защиты интересов безопасности континента.