В ЕС поддержали требование Мелони назначить представителя Европы на переговорах с Россией

Кошта согласился с тем, что необходимо выбрать представителя Европы для участия в переговорах по Украине / Коллаж 24 Канала
Президент Европейского совета Антониу Кошта ответил на письмо премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В нем политик призвала ЕС определиться с кандидатом, который будет отстаивать интересы Европы на переговорах по Украине.
Антониу Кошта согласился с требованием Мелони. Об этом свидетельствует его письмо итальянскому премьер-министру, с которым ознакомилась корреспондентка "Европейской правды".
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Что Кошта ответил Мелони?
В ответе Кошта подчеркнул, что ЕС должен участвовать в обсуждениях, касающихся безопасности Европы и будущего Украины.
По его словам, европейские страны должны выступать согласованно, отстаивать общую позицию, защищать собственные интересы и поддерживать Украину.
Он также согласился с тем, что Евросоюз должны представлять его официальные институты в соответствии с европейскими договорами.
Более подробно этот вопрос Кошта предложил обсудить во время неформального заседания Европейской Рады в Дублине на следующей неделе.
Напомним, ранее Джордж Мелони призвала ЕС определиться, кто именно и с какими полномочиями будет представлять Европу на переговорах по поводу войны России против Украины.
Мелони подчеркнула, что нынешняя ситуация, когда интересы ЕС представляют разные переговорщики в разных форматах, ослабляет позиции союза.
По ее словам, отсутствие согласованной линии играет на руку тем, кто заинтересован в продолжении войны.
Она также предупредила, что без совместного решения роль Европы в переговорном процессе может стать нулевой.
Что этому предшествовало?
27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.
Ее скептически оценили другие страны Европы. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, разговор не был согласован с другими европейскими странами.
Как пишет The Telegraph, в Европе начали подбирать представителей для предстоящих переговоров с Россией по поводу прекращения войны в Украине. В настоящее время рассматриваются 5 кандидатов: премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, президента Чехии Петра Павела, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре.
По данным издания, предложение принять участие в переговорах уже передано потенциальным кандидатам. В то же время в Европе обсуждают, стоит ли назначать одного представителя или сформировать целую команду переговорщиков. Второй вариант может помочь избежать споров между странами из-за кандидатур и распределения полномочий.
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