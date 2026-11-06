У ЄС підтримали вимогу Мелоні визначити представника Європи на переговорах з Росією

Антоніу Кошта погодився з вимогою Мелоні. Про це свідчить його лист до італійської прем'єрки, з яким ознайомилася кореспондентка "Європейської правди".

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Що Кошта відповів Мелоні?

У відповіді Кошта наголосив, що ЄС має брати участь в обговореннях, які стосуються безпеки Європи та майбутнього України.

За його словами, європейські країни повинні виступати узгоджено, доносити спільну позицію, захищати власні інтереси та підтримувати Україну.

Він також погодився, що Євросоюз мають представляти його офіційні інституції відповідно до європейських договорів.

Детальніше це питання Кошта запропонував обговорити під час неформального засідання Європейської ради в Дубліні наступного тижня.

Нагадаємо, раніше Джорджа Мелоні закликала ЄС визначитися, хто саме і з якими повноваженнями представлятиме Європу на переговорах щодо війни Росії проти України.

Мелоні наголосила, що нинішня ситуація, коли інтереси ЄС представляють різні перемовники в різних форматах, послаблює позиції союзу.

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За її словами, відсутність узгодженої лінії грає на руку тим, хто зацікавлений у продовженні війни.

Вона також застерегла, що без спільного рішення роль Європи в переговорному процесі може стати нульовою.

Що цьому передувало?