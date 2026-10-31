Була конкретна мета: президент Фінляндії виправдав розмову з Путіним

Нові подробиці дипломатичної ініціативи оприлюднив експерт з питань зовнішньої політики та безпеки Анрі Ванханен у соціальній мережі Х, посилаючись на заяву фінського лідера мовнику Yle.

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Навіщо Стубб дзвонив Путіну?

Передусім, Стубб спростував статтю The Financial Times, у якій йдеться про те, що більшу частину телефонної розмови зайняла псевдоісторична лекція Путіна про слов'ян. Раніше це повідомлення у ЗМІ відкинув і другий учасник розмови з очільником Кремля прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере.

За словами фінського президента, хоча Путін і розпочав бесіду зі свого звичного трактування подій з 2014 року, далі переговори переросли у змістовний і конкретний двосторонній обмін думками.

Ідея розмови з Путіним виникла за підсумками зустрічі з українськими та американськими представниками в Осло 20 жовтня. І від Києва, і від Вашингтона Стубб отримали добро на дзвінок диктатору.

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Час для дзвінка обрали навмисно, адже Фінляндія та Норвегія прагнули провести розмову перед запланованими тристоронніми переговорами США, України та Росії в Абу-Дабі.

Крім того, Стубб уточнив головну мету ініціативи – створити умови для можливої особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Наразі головне завдання – досягти прогресу на переговорах в Абу-Дабі. Зустріч двох президентів може стати наступним кроком, якщо результати переговорів дадуть для цього достатні підстави.

Стубб також наголосив, що Фінляндія не прагне отримати місце за столом переговорів. Він визнав, що європейським країнам складно домовитися про єдиного представника, який міг би брати участь у цьому процесі.

На думку Ванханена, ця розмова не мала сама по собі стати дипломатичним проривом. Вона була лише одним із кроків, покликаних підтримати переговорний процес і зрештою наблизити особисту зустріч двох президентів.

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Водночас залишається відкритим питання, чи справді Путін готовий до переговорів.

Його основні цілі не змінилися, тому є підстави ставитися до таких намірів скептично.

Головна перевірка відбудеться в Абу-Дабі. Саме там стане зрозуміло, чи готова Москва відійти від повторення своїх попередніх вимог і піти на реальні кроки.