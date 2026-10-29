"Жодних лекцій про слов'ян не було": Норвегія вимагає від FT виправити статтю про Путіна

Тим часом газета відмовляється виправляти матеріал, повідомляє норвезький телеканал TV 2.

Adv

популярні відео

Як у Норвегії відреагували на статтю FT?

Стьоре заперечив, що Путін нібито усю розмову читав своїм співрозмовникам історичну лекцію про слов'ян.

"Це неправда. Ми попросили Financial Times виправити цю інформацію, адже вона не відповідає дійсності", – сказав норвезький прем'єр.

За йо словами, Путін попросив можливість викласти власне бачення нинішньої ситуації та розповів про події від 2014 року до сьогодення.

"Тому твердження, що він читав лекцію з історії слов'ян, просто неправильне", – наголосив Стьоре.

Спочатку розмова мала тривати трохи менше ніж пів години, однак зрештою затягнулася майже на 90 хвилин.

Стьоре також заперечив, що Путін забрав на себе більшу частину ефірного часу.

Ми розмовляли півтори години. Спілкування відбувалося через перекладачів, тому частина часу йшла на переклад. На мою думку, час розподілили досить рівномірно. Ми говорили приблизно однаково довго. До того ж ми озвучували свої позиції та просили на них відповісти– пояснив прем'єр-міністр.

Реклама

За інформацією норвезького видання VG, яке в середу зв'язалося з Financial Times, газета не планує вносити зміни до публікації.

"Ми залишаємося при своїй журналістській роботі", – заявив представник видання.

У Financial Times відмовилися від подальших коментарів і не стали пояснювати, на яких саме даних ґрунтується опублікована інформація.

Що передувало?

У вівторок, 27 жовтня, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб провели телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Норвезька та фінська сторони хотіли обговорити можливості деескалації та створення європейського каналу для діалогу з Росією.

Однак, за інформацією Financial Times, розмова пішла дещо несподіваним шляхом.

Три анонімні джерела видання стверджували, що замість обговорення миру та шляхів виходу з кризи Путін витратив майже всю розмову на лекцію про історію слов'ян у Середньовіччі.