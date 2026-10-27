"90 хвилин лекцій про історію": що наговорив Путін у розмові з лідерами Фінляндії та Норвегії

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на трьох обізнаних співрозмовників.

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Які подробиці телефонного дзвінка європейців до Путіна?

Замість запланованих 30 хвилин розмова затягнулася на півтори години. Перспектива негайного припинення вогню, яка є ключовою вимогою України, під час контакту майже не порушувалася.

Північні лідери свідомо вирішили не перебивати історичні відступи Путіна, щоб оцінити його реальну готовність до серйозного діалогу з Європою.

Ця розмова стала першим прямим контактом російського керівника з європейськими союзниками України з липня минулого року.

Розбіжності в Європі та підготовка до саміту

У спільній заяві Стубб і Стьоре пояснили, що прагнули передати прямі сигнали щодо майбутніх переговорів про завершення війни, які заплановані на листопад в Абу-Дабі. Водночас політики зазначили, що не виступали від імені всієї Європи.

Самостійний крок Осло та Гельсінкі викликав критику серед партнерів у регіоні. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен публічно заявила, що не бачить жодних ознак прагнення Москви до миру, та закликала зберігати єдність континенту, а не діяти наодинці.

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В офісі прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні додали, що цей дзвінок виявив головну проблему: Європа досі не визначилася, хто саме має представляти її інтереси в мирному процесі.

Жорстка позиція Кремля та контакт із Києвом

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров одразу відкинув перспективи подальших переговорів із європейськими лідерами, назвавши розмову спробою втрутитися в процес. За його словами, війна триватиме далі та може піти на ескалацію.

Одразу після завершення дзвінка до Москви лідери Фінляндії та Норвегії провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава української держави підкреслив, що європейські політики чітко заявили Путіну про необхідність реальної деескалації щодо ударів по українській енергетиці та інфраструктурі.