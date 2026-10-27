Данія розкритикувала дзвінок Путіну: прем'єр Норвегії відповів на звинувачення

Про це повідомляє Sky News.

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Чому Данія розкритикувала переговори з Путіним?

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала ініціативу переговорів, тоді як очільник уряду Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що союзників заздалегідь поінформували про запланований дзвінок.

Метте Фредеріксен заявила, що скептично ставиться до ініціативи Норвегії та Фінляндії провести переговори з російським лідером. За її словами, цей крок не був узгоджений з іншими європейськими партнерами.

Я не бачу жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою – ані в гібридній війні, яка триває щодня, ані в Україні, де вони щодня здійснюють жорстокі й агресивні атаки– наголосила прем'єрка Данії.

Вона також закликала європейські країни зберігати єдність і не діяти поодинці.

Як прем'єр Норвегії пояснив розмову з Путіним?

Йонас Гар Стьоре розповів, що телефонна розмова з очільником Кремля відбулася вранці 27 жовтня та тривала близько 90 хвилин.

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За його словами, союзників і партнерів попередили про запланований контакт із Путіним. Таким чином, норвезький прем'єр відповів на зауваження щодо відсутності попереднього узгодження переговорів.

Стьоре наголосив на необхідності деескалації війни Росії проти України. Він також зазначив, що його позиція відповідає підходу президента Фінляндії Александра Стубба та "коаліції охочих".

Крім того, прем'єр Норвегії висловив припущення, що Москва ретельно готується до майбутніх тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі.

Що відомо про переговори з Путіним?

27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре з власної ініціативи провели телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Метою контакту було донести позицію України напередодні можливих мирних переговорів в Абу-Дабі. Під час розмови європейські лідери наголосили на необхідності завершення війни та продовження дипломатичних зусиль.

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Після дзвінка Путіну Стубб і Стьоре також провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше у Кремлі розповіли про свою позицію після розмови Путіна зі Стуббом і Стьоре. Російський лідер знову заявив про необхідність врахування так званих законних інтересів Москви для досягнення миру, а також звинуватив ЄС і НАТО в затягуванні війни.