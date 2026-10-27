Данія та Швеція скептично оцінили переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним

Про це заявили прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Їхні коментарі оприлюднили данський мовник DR та шведський телеканал SVT.

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Що сказала прем'єрка Данії про переговори з Путіним?

Метте Фредеріксен розкритикувала ініціативу президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре. За її словами, телефонну розмову з Путіним не узгодили з іншими європейськими партнерами.

Я дуже скептично ставлюся до цієї ініціативи Норвегії та Фінляндії. Вона не була узгоджена з жодним із нас– заявила прем'єрка Данії.

Фредеріксен наголосила, що не бачить жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою.

Ані з огляду на гібридну війну, яка триває щодня, ані на Україну, де щодня здійснюються запеклі й агресивні атаки. Я вважаю, що нам потрібно зберігати єдність Європи, а не діяти поодинці– зазначила вона.

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Цю заяву данська прем'єрка зробила під час візиту до Фінляндії, де 27 – 28 жовтня збираються міністри закордонних справ нордичних країн.

Як на розмову відреагували у Швеції?

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також скептично оцінив перспективи переговорів із Путіним. Він нагадав, що попередні контакти європейських лідерів із російською стороною дали незначні результати.

Якщо переговори ведуть до миру, то переговори – це добре. Мій досвід свідчить, що результати попередніх переговорів Німеччини та Франції були дуже скромними– заявив Крістерссон.

За словами шведського прем'єра, щоденні дії Росії не свідчать про її готовність до мирного врегулювання.

А якщо подивитися на те, що Росія робить на місцях щодня, я не бачу нічого, що свідчило б про те, що вона прагне миру. Вона прагне підкорення– додав він.

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Крістерссон також підкреслив, що позиція Швеції залишається незмінною: мир має бути досягнутий на умовах України.

Що відомо про розмову Стубба та Стьоре з Путіним?

Вранці 27 жовтня український президент проводив розмову з європейською стороною щодо контактів із Путіним.

За словами Стубба, розмова була "відвертою та змістовною". Її метою було обговорення війни Росії проти України та дипломатичних зусиль для її завершення.

Після цього фінський президент і норвезький прем'єр також поспілкувалися телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Цю розмову вони назвали "плідною".

Водночас представники Кремля після бесіди заявили, що російський диктатор знову намагався нав'язувати власні умови та згадував так звані першопричини війни проти України.