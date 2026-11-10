"40 осіб не можуть вести переговори з Путіним": Зеленський звернувся до Європи

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Данії.

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Які подробиці?

Слушною нагодою для остаточного вибору перемовника український лідер вважає поточні консультації в Данії, а також наступну міжнародну зустріч, заплановану на 19 листопада в Берліні.

За словами глави держави, надмірна кількість учасників переговорного процесу лише заважає досягненню результату під час контактів із Кремлем і Вашингтоном.

Європа має вирішити, хто її представлятиме. Саме зараз час обрати того, хто представлятиме Європу. Усі хочуть її представляти. Голос кожного дуже важливий. Але 40 осіб не можуть вести переговори з Путіним– підкреслив Володимир Зеленський.

Відповідь Копенгагена та роль європейських інституцій

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен одразу відреагувала на пропозицію українського лідера та відкинула можливість узяти на себе місію єдиного голосу континенту. Вона підкреслила, що ключову роль у представництві мають відігравати офіційні структури союзу.

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Ні. Сподіваюся, я є частиною голосу Європи. Але в центрі нашої роботи мають бути саме наші інституції– заявила данська прем'єрка.

Дискусії довкола визначення перемовників активізувалися через побоювання європейських столиць опинитися осторонь тристороннього діалогу між Україною, США та Росією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Європейської ради Антоніу Кошта підтримав заклик прем'єрки Італії Джорджі Мелоні щодо необхідності призначити перемовника від союзу для захисту інтересів безпеки континенту.