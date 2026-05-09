Трамп на фоне объявленного перемирия говорит, что готов отправить команду в Москву для переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить делегацию в Москву для переговоров. Он подчеркнул, что хочет закончить войну как можно быстрее.

Об этом лидер США рассказал во время общения с журналистами возле Белого дома.

Что известно о заявлении Дональда Трампа?

Президент США 8 мая провел встречу с журналистами на которой заявил о готовности отправить в Москву делегацию для переговоров по Украине.

Трамп отметил, что война России с Украиной – это худшее, что случилось в мире со времен Второй мировой войны по количеству человеческих потерь.

Я хотел бы, чтобы это остановилось. Я хочу, чтобы эта война закончилась. Я бы это сделал (отправил делегацию в Москву – 24 Канал), если бы считал, что это поможет,

– заявил Трамп.

Он также отметил огромные потери с обеих сторон во время войны и добавил, что в прошлом месяце погибло 25 000 молодых солдат.

Офицер Армии США и экс-командующий американских сил в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала, что Украина должна самостоятельно обеспечивать собственную безопасность через сильную армию и оборонную промышленность. Ходжес подчеркивает важность сокращения энергетических доходов России и инвестиций в развитие украинских дальнобойных возможностей.

Последние новости о мирных переговорах между Украиной и Россией

В Киеве ждут представителей Трампа в конце весны – начале лета для активизации дипломатии по завершению войны в Украине.

Во время предыдущих переговоров в США обсудили гуманитарные вопросы и обмен военнопленными, а также детали договоренностей для усиления безопасности Украины.

Россия настаивает на выводе украинских войск из Донбасса как условии для мирных переговоров. В то же время Украина отказывается выходить с собственной территории и считает российские требования попыткой получить плацдарм для дальнейшего наступления.