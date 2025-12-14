Переговоры Зеленского с командой Трампа продолжались 5 часов: в ОП ответили, будет ли новый раунд
- Переговоры между Украиной и США в Берлине продолжались более 5 часов и продолжатся завтра с участием лидеров Германии, Франции и Великобритании.
- США предварительно признают перспективу успеха переговоров, тогда как Москва относится к ним с подозрением, особенно в контексте возобновления обстрелов Россией Запорожья.
Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине продолжатся завтра, 15 декабря. Пока не разглашается, о чем они говорили.
Команды продолжат разговор утром. Об этом сообщил Дмитрий Литвин в комментарии журналистам 24 Канала, а также немецкое издание Handelsblatt.
Как прошел первый день переговоров в Берлине?
Переговоры в Берлине продолжались более 5 часов. Они продолжатся завтра утром. Сейчас Зеленский не собирается комментировать результаты первого раунда.
Как отмечает немецкая газета, правительство США "предварительно признало перспективы успеха" берлинского формата переговоров. На это, в частности, указывает решение Дональда Трампа направить в Германию свою делегацию.
В то же время издание Bild добавляет, что завтра к переговорам Зеленского с американцами должны присоединиться канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
В то же время Москва относится к переговорам с подозрением. Советник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков накануне встречи заявил российским пропагандистским медиа, что вклад европейских партнеров и Украины в "мирный план" Дональда Трампа "вряд ли будет конструктивным".
Handelsblatt также обращает внимание, что сомнения относительно реальных намерений Кремля усиливаются действиями российских войск: в воскресенье днем, накануне переговоров, Россия возобновила обстрелы Запорожья.
Что известно о переговорах в Берлине?
Президент Зеленский прибыл в Германию 14 декабря для участия в серии встреч с украинскими, американскими и европейскими чиновниками.
Он подчеркнул, что будет отдельная встреча с Мерцом и с некоторыми лидерами Европы.
На переговорах обсуждаются рамочный мирный план из 20 пунктов, экономическое восстановление Украины и гарантии безопасности. К переговорам присоединились Джаред Кушнер, а с украинской стороны министр экономики Алексей Соболев, премьер-министр Юлия Свириденко, представители разведок и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов.