Переговоры Зеленского с командой Трампа продолжались 5 часов: в ОП ответили, будет ли новый раунд

Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине продолжатся завтра, 15 декабря. Пока не разглашается, о чем они говорили.

Команды продолжат разговор утром. Об этом сообщил Дмитрий Литвин в комментарии журналистам 24 Канала, а также немецкое издание Handelsblatt.

Как прошел первый день переговоров в Берлине?

Переговоры в Берлине продолжались более 5 часов. Они продолжатся завтра утром. Сейчас Зеленский не собирается комментировать результаты первого раунда.

Как отмечает немецкая газета, правительство США "предварительно признало перспективы успеха" берлинского формата переговоров. На это, в частности, указывает решение Дональда Трампа направить в Германию свою делегацию.

В то же время издание Bild добавляет, что завтра к переговорам Зеленского с американцами должны присоединиться канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В то же время Москва относится к переговорам с подозрением. Советник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков накануне встречи заявил российским пропагандистским медиа, что вклад европейских партнеров и Украины в "мирный план" Дональда Трампа "вряд ли будет конструктивным".

Handelsblatt также обращает внимание, что сомнения относительно реальных намерений Кремля усиливаются действиями российских войск: в воскресенье днем, накануне переговоров, Россия возобновила обстрелы Запорожья.

Что известно о переговорах в Берлине?