Есть три ключевые темы: что Зеленский обсудит с европейскими лидерами в Лондоне

Россия стремится к двустороннему формату переговоров Москва-Вашингтон, тогда как Украина с Европой настаивают на многостороннем. Поэтому Европа должна стать координатором процесса использования замороженных активов.

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что в Лондоне, вероятнее всего, обсудят координацию трансатлантического сообщества, реальные гарантии безопасности для Украины от Коалиции желающих и вопрос российских замороженных активов.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?

Во время переговоров в Лондоне будут говорить на три темы. Первая – попытка восстановить координацию трансатлантического сообщества. После материала Spiegel у европейских партнеров, в частности Фридриха Мерца, появились опасения относительно возможного изменения политики США в отношении российско-украинской войны.

Вторая тема – реальные гарантии безопасности от Коалиции желающих. Эммануэль Макрон уже заявлял, что такое предложение существует и было направлено Трампу. Это должно стать аналогом пятой статьи Вашингтонского договора, который обеспечит надежную безопасность Украины.

Третья тема – российские замороженные активы в контексте репарационного кредита и необходимые шаги для получения положительного решения.

"Мы видим позицию Мерца, который прямо заявляет, что российские активы должны пойти непосредственно на восстановление Украины, и Европа должна их туда вложить. Это правильный подход. Хотя здесь скорее речь идет о том, кто будет координатором этого процесса", – отметил Чаленко.

Великобритания, как страна-член НАТО, должна учесть риски безопасности визита украинского президента.

Обратите внимание! Во время визита Зеленского в Ирландию над Дублином во время визита заметили четыре неизвестных дрона, которые двигались по траектории самолета президента.

Инцидент с дронами в Ирландии недопустим для европейского государства, которое заявляет об адекватных гарантиях безопасности для визитов первых лиц государств, особенно тех, находящихся в состоянии войны.

Что еще известно о переговорах в Лондоне?