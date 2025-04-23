Прорыв в переговорах по войне в Украине маловероятен – Reuters

Американские, украинские и европейские чиновники встретились в Лондоне, чтобы обсудить прекращение войны. Но шансы на успех в переговорах выглядят призрачными после того, как большинство министров иностранных дел отказались от встречи.

Европейские чиновники в разговоре с изданием Reuters отметили, что госсекретарь США Марко Рубио имеет определенные опасения, передает 24 Канал. В частности его волнует, что Украина вернется к жестким позициям, что сделает переговорный процесс невозможным, а прорыв в переговорах – маловероятным.

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Позиции сторон очень разные

Лондонская встреча является продолжением аналогичной сессии в Париже, где американские, украинские и европейские чиновники обсуждали пути достижения мира. Посланник Трампа в Украине генерал Кит Келлог, по-прежнему, будет находиться в Лондоне на переговорах.

Зато специальный посланник Трампа Стив Уиткофф не будет в них участвовать. Но, вероятно, он встретится с Владимиром Путиным в России, на параллельном дипломатическом треке Вашингтона с Москвой.

По словам европейских дипломатов, целью было сформулировать общую позицию американцев, европейцев и украинцев, пытаясь приблизить Вашингтон к европейской и украинской позициям. Но некоторые предложения Вашингтона были неприемлемыми для европейских стран и Киева, что привело к разногласиям между сторонами,

– пишет Reuters.

По словам источников издания, среди этих предложений было признание незаконной аннексии Крыма Россией – что является неприемлемым как для Европы, так и для Украины.

"Накануне Трамп заявил, что надеется, что Москва и Киев заключат соглашение на этой неделе, чтобы положить конец трехлетнему конфликту. Но мало кто из дипломатов считал это реалистичным, учитывая значительные разногласия двух сторон", – сообщили в Reuters.

Впоследствии стало известно, что переговоры на уровне министров отменены. Несмотря на это, украинская делегация прибыла в Великобританию и будет работать ради мира.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявил, что "мяч в переговорах на стороне России". Один из европейских дипломатов заметил Reuters, что вся надежда заключалась в том, чтобы достичь в Лондоне хоть какого-то соглашения.