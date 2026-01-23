"Формула Анкориджа": Reuters рассказало, что хочет получить Кремль для завершения войны в Украине

Украинские и российские делегации проведут переговоры в Абу-Даби 23 и 24 января, основной темой которых станет территориальный вопрос. Обе стороны подтвердили, что пока нет признаков готовности к компромиссу для завершения войны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, приближенный к Кремлю.

Что готовы сделать в Кремле для того, чтобы получить Донбасс?

Собеседник журналистов сообщил, что так называемая "формула Анкориджа" якобы была согласована между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров на Аляске в августе 2025 года. По его словам, Москва рассматривает эту формулу как возможность установить контроль над всем Донбассом и заморозить текущие линии фронта в других регионах востока и юга Украины.

США оказывают на Украину давление по заключению мирного соглашения для окончания войны. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вопрос Донбасса будет приоритетом на следующем раунде переговоров.

Вопрос Донбасса ключевой. Будет обсуждаться, как три стороны видят его,

– сказал Зеленский во время общения с журналистами.

По данным СМИ, российский президент Владимир Путин настаивает на передаче Украине примерно 20% территории Донецкой области, остающихся под контролем Киева. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова это "очень важное условие".

Что известно о мирных переговорах в ОАЭ?