Что будет, если Путин не прибудет в Турцию на переговоры: Трамп не смог дать четкого ответа

Дональд Трамп не знает, полетит ли российский диктатор Путин на переговоры с Украиной в Турцию. Он также не смог ответить, что будет в том случае, если глава Кремля все же не прибудет в Стамбул.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой эфир Fox News.

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Что будет, если Путин не приедет в Стамбул

Журналисты поинтересовались у американского президента, что произойдет, если Путин не прибудет в Турцию в четверг, 15 апреля, на переговоры с Украиной.

Однако, Трамп не смог четко ответить, что будет, если российский диктатор не приедет в Стамбул.

Я не знаю, появится ли он. Я знаю, что он (Путин – 24 Канал) хотел бы, чтобы я был там. Это возможно,

– сказал Трамп.

"Если бы мы могли закончить войну. Я бы об этом подумал. Завтрашний день у нас полностью занят, вы понимаете", – добавил он.

Трампа спросили, поехал бы он, если бы ехал Путин.

"Мы завтра летим в ОАЭ, поэтому у нас здесь очень много дел. Это не значит, что я бы не сделал этого, чтобы спасти много жизней и вернуться", – заявил американский лидер.

Заметим, что глава Белого дома выразил сомнения, пойдет ли Путин на переговоры, если его там не будет.

"Я не знаю, будет ли он (Путин – 24 Канал) там, если меня там не будет. Мы это выясним”, - сказал президент США.

Он добавил, что в Стамбул едет госсекретарь Рубио и указал, что "он является очень эффективным".