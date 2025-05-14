В Кремле умалчивают состав делегации на переговоры с Украиной. Сейчас там до сих пор не указали, кто поедет от России на переговоры в Стамбул.

Кремль обнародует имена тогда, когда будет соответствующий указ от Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова, заявление которого цитируют росСМИ.

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Кто поедет от России на переговоры в Стамбул

В России до сих пор не указали состав делегации, которая поедет от Москвы на переговоры в Турцию 15 мая.

"Кремль пока не обнародует состав делегации России в Стамбуле, но она будет ждать украинскую сторону в четверг, – сделал такое заявление Песков.

Приспешник Путина заявил, что объявят, кто поедет на переговоры, "когда получат соответствующее указание от президента".

Пока таких указаний не было,

– заявил Песков.

Помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков сказал в комментарии СМИ, что "российская делегация на переговорах в Стамбуле намерена обсудить и политические, и технические вопросы" и исходя из этого будет определен ее состав.

Сам Ушаков не уточнил, войдет ли он в состав делегации России на переговорах в Стамбуле.

Также, как указали российские медиа, помощник российского диктатора не стал комментировать представителю СМИ заявления о возможности появления Трампа и Зеленского в Стамбуле 15 мая.