"Мы готовы к диалогу": Венгрия объяснила срыв переговоров о нацменьшинствах с Украиной

В понедельник, 12 мая, между Украиной и Венгрией должны были состояться консультации по вопросу нацменьшинств, но Будапешт их отменил. В то же время в Венгрии заявили, что готовы к диалогу, но хотят "посмотреть, что будет происходить в ближайшие дни".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Левенте Мадьяра.

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Готова ли Венгрия возобновить переговоры с Украиной

Мадьяр сообщил, что 29 апреля провел переговоры с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной в Будапеште. По его словам, эта встреча должна была дать новый импульс двусторонним переговорам относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье на использование родного языка, ведь предыдущие переговоры зашли в тупик.

Тогда же Мадьяр договорился со Стефанишиной провести новый раунд консультаций. Однако после обвинений в шпионаже и вызова дипломатов переговоры были сорваны. По словам Мадяра, именно события последних дней стали причиной срыва встреч.

Однако вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, поскольку считаю, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестную, конструктивную дискуссию по такому важному и чувствительному вопросу, как права нацменьшинств,

– заявил Мадьяр.

Он добавил, что проведенная на Закарпатье спецоперация по задержанию шпионов якобы "ставит под сомнение искренность намерений урегулировать нерешенные вопросы". Однако в Венгрии отмечают, что остаются готовыми к диалогу, но хотят "посмотреть, что произойдет в ближайшие дни".

Напомним, что 9 мая СБУ впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины, задержав двух бывших украинских военных. Агенты получили задание разведывать военные силы на Закарпатье, настроения населения и должны были вербовать информаторов для передачи данных венгерским спецслужбам.