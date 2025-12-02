Путин заставил Виткоффа и Кушнера ждать себя, пока выступал на форуме неподалеку от Кремля

Российский диктатор Владимир Путин заставил ждать американских представителей, которые 2 декабря прибыли в Москву на переговоры по мирному урегулированию. Он выступал на инвестиционном форуме.

Пока делегация США ожидала встречи, Путин выступал на форуме неподалеку Кремля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как Путин заставил американскую делегацию ждать?

Накануне в Кремле заявляли, что переговоры начнутся после 17:00 по московскому времени (после 18:00 по Киеву) и что у диктатора якобы плотный рабочий день.

По данным Telegram-канала "Вы слушали маяк", в 17:20 (18:20 по Москве) Путин наконец-то отправился в Кремль для переговоров со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. При этом еще в 16:15 (17:15 по Москве) российский Интерфакс сообщал, что Уиткофф и Кушнер уже зашли на территорию Кремля.

CNN напоминает, что Путин не впервые намеренно затягивает встречи, используя ожидание как элемент давления в переговорах.

Визит Виткоффа 2 декабря – шестой с начала года. По данным Reuters, основной темой обсуждения станет пакет американских предложений по завершению российской войны против Украины, сформированный после переговоров украинской и американской делегаций во Флориде 30 ноября.

Путин ранее заявлял, что 28-пунктовый план США может стать "основой мирного урегулирования". В то же время, по информации Bloomberg, он не продемонстрировал никаких признаков согласия отступить от максималистских требований.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву