ХАМАС согласился на перемирие в Газе, – Reuters

ХАМАС ответил с позитивным настроем на прекращение огня в Газе, предложенное США. Исламское движение готово приступить к переговорам для реализации этого соглашения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о прекращении огня в Газе

Президент США объявил окончательное предложение 60-дневного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС. Он ожидал ответа от сторон в течение нескольких часов.

На официальном сайте ХАМАС отметили, что движение полностью готово немедленно начать новый раунд переговоров относительно механизма реализации соглашения о прекращении огня.

Во вторник, 1 июля, Дональд Трамп заявлял, что Израиль согласился на условия 60-дневного перемирия, но Биньямин Нетаньяху пока не прокомментировал слова американского лидера.

Журналисты подчеркнули, что позиции сторон остаются далекими друг от друга – Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что ХАМАС должен быть разоружен, а ХАМАС пока отказывается обсуждать этот вопрос, хотя, вероятно, удерживает около 20 живых заложников.

Президент США прокомментировал реакцию ХАМАС на предложение перемирия.

Они заявили, что дали мне положительный ответ? Что ж, это хорошо. Возможно, следующей неделе будет соглашение по Газе,

– сказал он.

Израильские СМИ со ссылкой на официального представителя сообщили, что Израиль получил и анализирует ответ ХАМАС на предложение о перемирии.

Египетский представитель службы безопасности подтвердил Reuters, что его страна видела ответ ХАМАС. "В нем есть позитивные сигналы о том, что соглашение близко, однако остаются определенные требования со стороны ХАМАС, над которыми еще нужно поработать", – сказал он.