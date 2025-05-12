"Мы должны оказывать давление": в ЕС призвали к жесткой реакции на нарушение перемирия

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас призвала к немедленному прекращению огня в Украине. Она напомнила, что сегодня Россия атаковала Украину более сотней БпЛА.

За это она призвала страны Европы усилить давление на Москву, чтобы принудить ее к перемирию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Каллас призывает усилить давление на Россию

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия не прекращает вооруженные атаки, продолжая отправлять десятки дронов для ударов по украинской территории. Только за последнюю ночь российские войска выпустили более 100 беспилотников.

Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она действительно захотела мира, села и поговорила с Украиной,

– говорит она.

Она также подчеркнула, что переговоры возможны только после установления режима тишины.

"Если они это делают, если они продолжают бомбить Украину все время, если нет прекращения огня, переговоры под огнем невозможны", – заявила Каллас.

К ее призыву присоединился и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он предостерег, что в случае очередного отказа Москвы она может столкнуться с "масштабными санкциями".

Он заявил, что позиция Франции "очень понятна: мы хотим мира, мы хотим переговоров", поскольку, по его словам, "безоговорочное перемирие в воздухе, на море и на земле на 30 дней" необходимо для разблокирования переговоров.

Президент Зеленский раз за разом показывал, что он открыт для переговоров, что он хочет дипломатии, что он хочет мира. ... Тем временем, единственным ответом Путина были новые бомбардировки,

– сказал Барро.

Барро заявил, что Франция будет настаивать на "дипломатии... и масштабных санкциях, если Россия снова откажется серьезно заниматься дипломатией и продолжит свою агрессию... против украинского народа".