За це вона закликала країни Європи посилити тиск на Москву, щоб примусити її до перемир'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Каллас закликає посилити тиск на Росію

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія не припиняє збройні атаки, продовжуючи надсилати десятки дронів для ударів по українській території. Лише за останню ніч російські війська випустили понад 100 безпілотників.

Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона справді захотіла миру, сіла і поговорила з Україною,

– каже вона.

Вона також підкреслила, що перемовини можливі лише після встановлення режиму тиші.

"Якщо вони це роблять, якщо вони продовжують бомбити Україну весь час, якщо немає припинення вогню, переговори під вогнем неможливі", – заявила Каллас.

До її заклику долучився і міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Він застеріг, що у разі чергової відмови Москви вона може зіткнутися з "масштабними санкціями".

Він заявив, що позиція Франції "дуже зрозуміла: ми хочемо миру, ми хочемо переговорів", оскільки, за його словами, "беззастережне перемир'я в повітрі, на морі та на землі на 30 днів" необхідне для розблокування переговорів.

Президент Зеленський раз за разом показував, що він відкритий для переговорів, що він хоче дипломатії, що він хоче миру. ... Тим часом, єдиною відповіддю Путіна були нові бомбардування,

– сказав Барро.

Барро заявив, що Франція наполягатиме на "дипломатії... і масштабних санкціях, якщо Росія знову відмовиться серйозно займатися дипломатією і продовжить свою агресію... проти українського народу".