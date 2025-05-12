Загалом противник запустив 108 "Шахедів" та інших безпілотників-імітаторів різних типів із 6 напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо

Станом на 08:30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

30 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

Нагадаємо, що 10 травня Україна та її європейські союзники за підтримки Дональда Трампа закликали Путіна до повного припинення вогню на 30 днів, починаючи з понеділка, 12 травня. Російський диктатор відповів на цю пропозицію черговою повітряною атакою.