Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Росіяни атакували цивільний вантажний потяг

Ворожий БпЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині.

Унаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його негайно госпіталізували, його життю нічого не загрожує.

Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту - машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне - беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість,

– зазначили в Укрзалізниці.

У відомстві додали, що ця атака не вплине на рух потягів.

Нагадаємо, з 12 травня європейські лідери, а також Дональд Трамп пропонували Росії почати перемир'я на 30 діб. У разі відмови Росії, їй пригрозили санкціями та посиленою підтримкою України.