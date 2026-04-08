Трамп придумал победу, – политолог оценил, будет ли длительным перемирие между США и Ираном

Дональд Трамп 7 апреля угрожал сокрушительными ударами по Ирану и заявлял о возможной гибели цивилизации. Однако уже на следующий день он отменил свой ультиматум и объявил о достижении договоренностей с Тегераном и двухнедельном прекращении огня.

Политолог Олег Лесной объяснил 24 Каналу, с чем связана мгновенная трансформация позиции президента США по Ирану. Однако праздновать победу обеим сторонам еще рано.

Важно Иран и США впервые проведут прямые личные переговоры: в Axios назвали дату

Достигли ли США своих целей на Ближнем Востоке?

Лесной отметил, что на фоне последних заявлений США и Ирана складывается устойчивый образ ринга, на котором два боксера поднимают руки еще до того, как судья объявил свое решение. И они одновременно показывают, что каждый из них победил. Однако о победе говорить еще не время, потому что у каждой из сторон она не такая, которую бы они хотели иметь.

Согласно договоренностям получается, что до конфликта Ормузский пролив работал бесплатно, его никто не перекрывал, а сейчас главный позитив заключается в том, что по нему можно будет перемещать суда, но уже за деньги. Такая себе победа для Соединенных Штатов,

– уверен политолог.

В то же время ни одна из целей, что были объявлены Трампом, по крайней мере на сегодня, США не достигнута. Однако он их изменит, и в этом, по мнению Лесного, нет ничего удивительного.

Выдвижение Ираном 10 пунктов – это очень простой закон, который работает в бизнесе: проси много, дадут столько, сколько надо. Поэтому в списке есть пункты, которыми, например, там Иран может уступить, а также такие, на которые США, по его словам, точно не пойдут.

Трамп придумал победу, и она далеко не первая. На этот раз он максимально поднял градус, и это было об отчаянии, а не о том, что он планово дожимает режим,

– подчеркнул Олег Лесной.

Поэтому сейчас в конфликте на Ближнем Востоке началась пауза. Однако она, по словам политолога, не будет абсолютной. Иран продолжает свои операции в Ливане, поскольку "Хезболла" не выполнила предыдущее соглашение, подписанию которого способствовал Дональд Трамп. Одним из его пунктов было разоружение "Хезболлы". А теперь ливанская армия, которая в четыре раза меньше, чем у "Хезболлы", должна ее разоружить, что является нереалистичным.

"К тому же появилась информация, что в Ливан начали возвращаться гражданские люди, в те районы, из которых они ушли в начале операции. Поэтому перед Израилем стоит вопрос, продолжать ли наносить удары по "Хезболле", как они делали до этого", – отметил он.

К слову. Израиль проводил в Ливане ограниченные и целенаправленные наземные операции против ключевых позиций "Хезболлы" на юге страны. Цель израильской армии – укрепить передовую оборонительную линию. Эти действия включают "ликвидацию террористической инфраструктуры и уничтожение террористов".

Поэтому пока, как заметил Лесной, конфликт не решен. Конечно, Ирану было нужно остановить обещанные Трампом удары прежде всего по энергетической инфраструктуре. Но приведут ли эти процессы к окончанию войны, вопрос открытый.

Последние события на Ближнем Востоке: что происходит?