Китай отреагировал на разговор Трампа и Путина по Украине

Китай положительно отреагировал на результаты переговоров Трампа и Путина. В МИД страны подтвердили, что всегда выступали за мир и прекращение огня.

Ситуация прокомментировала пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на People's Daily.

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В Китае отреагировали на частичное перемирие в Украине

Китай выступает за дипломатическое решение конфликта в Украине и поддерживает усилия, направленные на достижение прекращения огня.

Заявление прозвучало после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, состоявшегося 18 марта. В ходе беседы стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и ситуацию в Украине.

Китай принял к сведению это событие и еще раз подчеркнул, что поддерживает мирное решение конфликта через дипломатические средства.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин приветствует любые усилия, направленные на достижение прекращения огня, поскольку это является необходимым шагом к миру.

Китайская сторона рада видеть все усилия, направленные на достижение прекращения огня, считая, что это необходимый шаг к миру.