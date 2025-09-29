Министр иностранных дел Польши считает, что Китай может заставить Россию прекратить огонь с Украиной. Пекин едва ли не единственный, кто имеет влияние на Москву.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Кто имеет влияние на Кремль?

По словам Радослава Сикорского, глава китайского МИД Ван И заверил в том, что якобы КНР "решительно поддерживает прекращение огня".

Но, конечно, только слов недостаточно, нам нужно увидеть давление на Россию, чтобы перемирие произошло, и я лично верю, что Китай является единственной страной, которая на самом деле могла бы принудить к прекращению огня в этой войне,

– сказал польский дипломат.

Он отметил, что Москва зависит от Пекина и он имеет "очень мощный рычаг влияния". Впрочем, открытый вопрос в том, захочет ли Китай им воспользоваться.

Глава МИД Польши напомнил, что в январе 2022 года, до начала полномасштабного вторжения в Украину, военные России вмешались во внутренние дела Казахстана. И тогда, по его мнению, "Пекин сказал Москве выйти, иначе они прекратят торговлю, и Россия действительно ушла".

Что известно об отношениях Китая и России?