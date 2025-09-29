В Польше объяснили, какая страна может заставить Россию прекратить огонь в Украине
- Министр иностранных дел Польши считает, что Китай является единственной страной, которая может заставить Россию прекратить огонь в Украине.
- Москва зависит от Пекина, но остается вопросом, захочет ли Китай воспользоваться своим влиянием для принуждения к прекращению огня.
Министр иностранных дел Польши считает, что Китай может заставить Россию прекратить огонь с Украиной. Пекин едва ли не единственный, кто имеет влияние на Москву.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Кто имеет влияние на Кремль?
По словам Радослава Сикорского, глава китайского МИД Ван И заверил в том, что якобы КНР "решительно поддерживает прекращение огня".
Но, конечно, только слов недостаточно, нам нужно увидеть давление на Россию, чтобы перемирие произошло, и я лично верю, что Китай является единственной страной, которая на самом деле могла бы принудить к прекращению огня в этой войне,
– сказал польский дипломат.
Он отметил, что Москва зависит от Пекина и он имеет "очень мощный рычаг влияния". Впрочем, открытый вопрос в том, захочет ли Китай им воспользоваться.
Глава МИД Польши напомнил, что в январе 2022 года, до начала полномасштабного вторжения в Украину, военные России вмешались во внутренние дела Казахстана. И тогда, по его мнению, "Пекин сказал Москве выйти, иначе они прекратят торговлю, и Россия действительно ушла".
Что известно об отношениях Китая и России?
К слову, в эфире 24 Канала бывший посол США в Украине Стивен Пайфер объяснил, что, по его мнению, Китай поддерживает Россию в конфликте, пытаясь сохранять баланс между взаимоотношениями с Западом и выгодой от продолжения войны.
Пекин официально заявляет о нейтралитете, но скрыто помогает россиянам.
Также известно, что китайские инженеры участвовали в испытаниях беспилотников на российских полигонах, сотрудничая с предприятием "Ижевский электромеханический завод "Купол".