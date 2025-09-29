У Польщі пояснили, яка країна може змусити Росію припинити вогонь в Україні
- Міністр закордонних справ Польщі вважає, що Китай є єдиною країною, яка може змусити Росію припинити вогонь в Україні.
- Москва залежить від Пекіна, але залишається питанням, чи захоче Китай скористатися своїм впливом для примусу до припинення вогню.
Міністр закордонних справ Польщі вважає, що Китай може змусити Росію припинити вогонь з Україною. Пекін чи не єдиний, хто має вплив на Москву.
Хто має вплив на Кремль?
За словами Радослава Сікорського, очільник китайського МЗС Ван Ї запевнив у тому, що нібито КНР "рішуче підтримує припинення вогню".
Але, звичайно, лише слів недостатньо, нам потрібно побачити тиск на Росію, щоб перемир'я відбулося, і я особисто вірю, що Китай є єдиною країною, яка насправді могла б примусити до припинення вогню в цій війні,
– сказав польський дипломат.
Він зауважив, що Москва залежить від Пекіна та він має "дуже потужний важіль впливу". Втім, відкрите питання в тому, чи захоче Китай ним скористатися.
Очільник МЗС Польщі нагадав, що в січні 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, військові Росії втрутилися у внутрішні справи Казахстану. І тоді, на його думку, "Пекін сказав Москві вийти, інакше вони припинять торгівлю, і Росія дійсно пішла".
Що відомо про відносини Китаю та Росії?
До слова, в ефірі 24 Каналу колишній посол США в Україні Стівен Пайфер пояснив, що, на його думку, Китай підтримує Росію в конфлікті, намагаючись зберігати баланс між взаєминами з Заходом та вигодою від продовження війни.
Пекін офіційно заявляє про нейтралітет, але приховано допомагає росіянам.
Також відомо, що китайські інженери брали участь у випробуваннях безпілотників на російських полігонах, співпрацюючи з підприємством "Іжевський електромеханічний завод "Купол".