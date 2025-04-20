"Медийный трюк, а не реальность": в Чехии заявили о лжи со стороны России о перемирии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал не доверять заявлению России относительно обещаний о перемирии с Украиной на Пасху. Он сообщил о продолжении обстрелов.

Соответствующее заявление чешский министр сделал в воскресенье, 20 апреля, в эфире телеканала CNN Prima NEWS, передает 24 Канал. Липавский раскритиковал подобные действия с российской стороны в отношении Украины.

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Чехия раскритиковала Россию

Руководитель МИД Чехии раскритиковал несоблюдение Россией "пасхального перемирия", которое объявил сам Владимир Путин. Ян Липавский, ссылаясь на заявления Украины, отметил, что атаки продолжаются, а обстрелы с российской стороны продолжаются и дальше.

Это все равно, что объявить голодовку между завтраком и обедом и продолжать тайно есть конфеты... Объявленное таким образом перемирие – это скорее медийный трюк, чем реальность,

– считает министр.

Кроме вышеупомянутого, он констатировал, что Россия отказывается соглашаться на 30-дневное перемирие, на которое уже согласилась Украина. Чешский министр напомнил, что Москва вместо согласия продолжает выдвигать условия, поэтому нужно смотреть на это реально.

Также, по его словам, если бы Россия "не хотела" войны, "она бы ее не начала". "Поэтому сейчас единственный шанс заключается в том, чтобы Украина смогла успешно защитить себя, чтобы Россия не смогла достичь своих целей военным путем", – резюмировал он.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что путинские слова о "перемирии" на Пасху оказались пустыми, поскольку российские силы продолжают активные атаки, идут бои, особенно на Покровском направлении в Донецкой области.