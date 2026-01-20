"Что ты делаешь в Гренландии": Трамп опубликовал личную переписку с Макроном и Рютте

Дональд Трамп опубликовал скриншоты личной переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Генсеком НАТО Марком Рютте. Они привлекли внимание из-за упоминания Сирии, Ирана и потенциальных встреч с участием разных стран.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Медуза" и Clash Report.

О чем говорилось в переписке?

На фоне отказа Макрона присоединиться к "Совету мира", Трамп пригрозил Франции 200% пошлинами на вино и шампанское и заявил, что французский лидер "никому не нужен" и "очень скоро покинет свой пост".

Впоследствии в сети появились скриншоты личной переписки Трампа и Макрона. Лидер Франции выразил свое удивление относительно действий лидера США по Гренландии и отметил общие позиции по Сирии и Ирану.

Мы полностью совпадаем по Сирии. Мы можем сделать большие дела по Ирану. Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии,

– написал лидер Франции.

Также Макрон предложил организовать встречу лидеров G7 в Париже после Давоса с возможностью неформальных переговоров с участием Украины, Дании, Сирии и России. Французский политик инициировал совместный ужин перед возвращением Трампа в Штаты.

В чате с Трампом Генсек Марк Рютте отметил достижения американского политика в Сирии и заявил о намерении осветить его работу в Газе и Украине во время своих выступлений в Давосе. Также Генсек отметил, что стремится найти общий путь по Гренландии.

"Не могу дождаться встречи с Вами. Ваш, Марк", – так завершил свое сообщение Рютте.

Отметим, в дипломатических кругах публикацию частной переписки называют недопустимой.

Почему между Макроном и Трампом напряженные отношения?