"Что ты делаешь в Гренландии": Трамп опубликовал личную переписку с Макроном и Рютте
Дональд Трамп опубликовал скриншоты личной переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Генсеком НАТО Марком Рютте. Они привлекли внимание из-за упоминания Сирии, Ирана и потенциальных встреч с участием разных стран.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Медуза" и Clash Report.
О чем говорилось в переписке?
На фоне отказа Макрона присоединиться к "Совету мира", Трамп пригрозил Франции 200% пошлинами на вино и шампанское и заявил, что французский лидер "никому не нужен" и "очень скоро покинет свой пост".
Впоследствии в сети появились скриншоты личной переписки Трампа и Макрона. Лидер Франции выразил свое удивление относительно действий лидера США по Гренландии и отметил общие позиции по Сирии и Ирану.
Мы полностью совпадаем по Сирии. Мы можем сделать большие дела по Ирану. Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии,
– написал лидер Франции.
Также Макрон предложил организовать встречу лидеров G7 в Париже после Давоса с возможностью неформальных переговоров с участием Украины, Дании, Сирии и России. Французский политик инициировал совместный ужин перед возвращением Трампа в Штаты.
В чате с Трампом Генсек Марк Рютте отметил достижения американского политика в Сирии и заявил о намерении осветить его работу в Газе и Украине во время своих выступлений в Давосе. Также Генсек отметил, что стремится найти общий путь по Гренландии.
"Не могу дождаться встречи с Вами. Ваш, Марк", – так завершил свое сообщение Рютте.
Отметим, в дипломатических кругах публикацию частной переписки называют недопустимой.
Почему между Макроном и Трампом напряженные отношения?
Недоразумения между лидером США и главой Франции начались после отказа Макрона присоединиться к инициативе Трампа – "Совета мира".
Свое решение Макрон обосновал тем, что Франция не понимает и не разделяет действий американского лидера по Гренландии. Кроме того, Трамп сообщил, что пригласил к участию в "Совете мира" президента России Владимира Путина.
Впоследствии глава США отреагировал на отказ Макрона, заявив, что французский лидер "никому не нужен" и "очень скоро покинет свой пост". По его словам, введение 200% пошлин могло бы заставить Макрона изменить позицию. В то же время Трамп добавил, что участие в "Совете мира" не является обязательным.