Мелони выступила против оборонного плана ЕС на 800 миллиардов евро

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила против предложенного Еврокомиссией плана перевооружения ЕС. Она считает, что вместо увеличения государственного долга следует привлекать частные инвестиции, поскольку без поддержки США Европа не сможет стать мощной военной силой.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Times. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить странам ЕС 150 миллиардов евро в виде займов на оборонные нужды.

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Что предусматривает оборонный план ЕС

Кроме этого, планируется разрешить государствам не учитывать оборонные расходы до 1,5% ВВП в долговых ограничениях ЕС, что могло бы привлечь еще 650 миллиардов евро.

Также в рамках инициативы был представлен план "Перевооружение Европы / Готовность 2030", который предусматривает значительное увеличение государственного финансирования обороны.

Как сообщает The Times, во время встречи с Урсулой фон дер Ляйен перед саммитом в Брюсселе Мелони выразила несогласие с таким подходом. Она подчеркнула, что вместо увеличения государственного долга нужно привлекать частные инвестиции для финансирования оборонного сектора.

Отмечается, что скептическая позиция премьера отражает настроения итальянских избирателей и политических партий. Они считают, что главным приоритетом должны быть расходы на здравоохранение, а не оборона.

Кроме плана перевооружения, Еврокомиссия представила новый инструмент для укрепления безопасности – Security Action for Europe (SAFE). В его рамках страны ЕС получат дополнительные займы в размере 150 миллиардов евро для укрепления обороноспособности.