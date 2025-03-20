Мелоні виступила проти оборонного плану ЄС на 800 мільярдів євро

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступила проти запропонованого Єврокомісією плану переозброєння ЄС. Вона вважає, що замість збільшення державного боргу слід залучати приватні інвестиції, оскільки без підтримки США Європа не зможе стати потужною військовою силою.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Times. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити країнам ЄС 150 мільярдів євро у вигляді позик на оборонні потреби.

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Що передбачає оборонний план ЄС

Окрім цього, планується дозволити державам не враховувати оборонні витрати до 1,5% ВВП у боргових обмеженнях ЄС, що могло б залучити ще 650 мільярдів євро.

Також у рамках ініціативи був представлений план "Переозброєння Європи / Готовність 2030", який передбачає значне збільшення державного фінансування оборони.

Як повідомляє The Times, під час зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн перед самітом у Брюсселі Мелоні висловила незгоду з таким підходом. Вона наголосила, що замість збільшення державного боргу потрібно залучати приватні інвестиції для фінансування оборонного сектору.

Зазначається, що скептична позиція премʼєрки відображає настрої італійських виборців і політичних партій. Вони вважають, що головним пріоритетом мають бути витрати на охорону здоров’я, а не оборона.

Окрім плану переозброєння, Єврокомісія представила новий інструмент для зміцнення безпеки – Security Action for Europe (SAFE). В його рамках країни ЄС отримають додаткові позики у розмірі 150 мільярдів євро для зміцнення обороноздатності.