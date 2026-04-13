Не проукраинский политик, – политолог о Мадьяре, победившем на выборах в Венгрии

На выборах в Венгрии оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила партию "Фидес". Это произошло несмотря на манипуляции премьера Виктора Орбана с избирательными округами. Явка была рекордной – проголосовали 80% населения.

Президент Международного института исследований безопасности, политолог Алексей Буряченко объяснил 24 Каналу, что даже поддержка и визит в Венгрию вице-президента США Джей Ди Венса накануне выборов не помогли спасти ситуацию.

Изменит ли новое правительство Венгрии политику в отношении Украины?

Мне нравятся результаты, хотя я не фанат Мадьяра, поскольку он не проукраинский политик. Я думаю, что он будет налаживать отношения с Украиной постепенно. Потому что Орбан вместе с еще одной пророссийской партией, которая вошла в парламент, смогут вести пропаганду внутри страны по этому поводу. Однако Венгрия будет возвращаться в европейскую семью,

– предположил Буряченко.

Вероятно, новое правительство снимет блок Орбана на 90 миллиардов евро кредита ЕС для Украины и разблокирует санкционный пакет против России. Об этом пойдет речь на переговорах с Урсулой фон дер Ляйен, Советом Европы, центральноевропейскими странами и новым венгерским премьером.

Предвыборные прогнозы не предсказали такой сильной мобилизации венгров вокруг Мадьяра. Эксперты ожидали, что Орбан через манипуляции и административный ресурс будет держаться у власти, и готовиться к противостоянию с общественностью.

Политолог предполагал, что Орбан будет держаться пока результаты из-за рубежа будут поступать по почте – это занимает 5 – 6 дней. Но сплоченность венгров нивелировала все потенциальные манипуляции.

Почему венгры решили устранить Орбана?

"Орбан перестал слышать людей. Венгры принципиально решили его устранить и дать шанс Мадьяру. С политтехнологической позиции, Орбан под себя перекроил избирательные округа – его электорат преобладал в селах, и он придал ему больший вес, чем городскому", – объяснил Буряченко.

В избирательной системе Венгрии используется сложная формула: разница голосов в мажоритарных округах добавляется к партии, которая проиграла в списках. Это должно было помочь Орбану, потому что компенсаторные голоса из мажоритарных округов добавлялись бы к его партии.

Однако партия "Тиса" получила преимущество во многих округах. По избирательным спискам они получили 44 мандата, а "Фидес" - 42. Но на мажоритарных округах партия Мадьяра получила конституционное большинство – 138 мандатов. Когда поступят все голоса из-за рубежа, то результаты еще возрастут.

Эти выборы выиграли люди. Орбан пытался использовать визит Джей Ди Венса, но тот выступил провально, и это даже отвернуло несколько процентов венгров. Это стало последней каплей и сплотило людей против политики премьера и московских политтехнологов, которые активно подчеркивали во время агитаций, что "Венгрия невозможна без Орбана",

– пояснил эксперт.

Что еще известно о внешнеполитической позиции Мадьяра?