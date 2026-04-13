Работали знакомые украинцам "карусели": как проходили выборы в Венгрии

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись парламентские выборы. Конституционное большинство получила партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. Это было необходимо, чтобы изменить систему, которая сформировалась при власти Виктора Орбана.

Однако известно и о случаях определенных нарушений избирательного законодательства. Заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук заметил 24 Каналу, что для венгров это было едва ли не впервые, однако эта схема хорошо известна в Украине.

"То, что является новостью для венгров, хотя очень хорошо известно украинцам – так называемые "избирательные карусели". Подвозят тех голосующих, которые поддерживают Виктора Орбана, чтобы они голосовали на тех округах, где могут побеждать кандидаты от "Тисы", – сказал эксперт.

В частности, стало известно, что граждан Венгрии, постоянно проживающих в Румынии, подвозили автобусами из Трансильвании, чтобы они изменили динамику в пользу Виктора Орбана.

Была рекордная явка на выборы

Сергей Герасимчук подчеркнул, что в 2026 году выборы в Венгрии побили абсолютный рекорд по количеству граждан на участках. Наибольший показатель зафиксирован в городе Будапешт и агломерации. Столица Венгрии больше голосовала за политическую силу "Тиса".

Потому что только в Будапеште и агломерации избирается примерно треть мажоритарных депутатов. Это скажется на результатах выборов по пропорциональной системе,

– пояснил заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма".

Выборы в Венгрии: что известно?