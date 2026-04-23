Сийярто говорит, что "никогда не служил" интересам России

Петер Сийярто, покидающий пост министра иностранных дел Венгрии, сделал интересное заявление. Дипломат говорит, что он "никогда не служил российским интересам".

Об этом Петер Сийярто сказал в интервью Telex.

К теме Орбана заставят объяснить ЕС связи Венгрии с Россией: определен день икс

Что сказал Сийярто о связях с Россией?

Министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто спросили, можно ли считать его деятельность государственной изменой. В ответ он эмоционально отреагировал на такие упреки.

Мне это лично болит. 11 лет я работал над нормальными, прагматичными отношениями с Россией,

– заявил он.

Глава венгерского МИД утверждает, что его страна "выиграла" от сотрудничества с Россией, в частности благодаря более дешевой энергии. Также он отметил, что его оскорбляют обвинения в пророссийской позиции, ведь он "никогда не служил российским интересам".

"Обвинять кого-то в измене – это очень серьезное дело", – акцентировал Сийярто.

В то же время стоит отметить, что Сийярто считают одним из ключевых представителей пророссийского курса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кстати, председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал в эфире 24 Канала, что Петер Сийярто был правой рукой Москвы. По мнению эксперта, венгерскому политику не удастся заместить следы своей деятельности.

Куда исчез Петер Сийярто после выборов в Венгрии?