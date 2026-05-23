Президент Чехии призвал НАТО дать России по зубам

В последнее время Россия направляет украинские дроны в страны Балтии и Финляндию. Таким образом Кремль испытывает восточный фланг Альянса. Президент Чехии Петр Павел призвал союзников дать оккупантам отпор.

Если НАТО не будет реагировать на постоянные провокации России должным образом, она будет только усиливать давление. Такое мнение чешский лидер высказал в интервью The Guardian.

К чему Петр Павел призвал союзников по НАТО?

64-летний Павел – бывший генерал и экс-глава военного комитета НАТО.

По его словам, после аннексии Крыма в 2014 году Россия поняла, как работает НАТО, и начала намеренно действовать на грани дозволенного, но так, чтобы не спровоцировать полноценный ответ Альянса по статье 5 о коллективной обороне.

Он добавил, что российские военные даже насмехались над нерешительностью НАТО и на вопрос, зачем Россия проводит опасные маневры возле кораблей или самолетов Альянса, они отвечали: "Потому что можем".

Павел отмечает: Москва "понимает преимущественно язык силы", поэтому НАТО должно быть готовым даже сбивать российские самолеты или дроны в случае повторных нарушений воздушного пространства.

Кроме военных шагов, чешский президент предложил применять и "асимметричные" меры – например, отключение спутниковой связи или усиление финансовых санкций против российских банков.

Павел раскритиковал Запад за недостаточную решительность в отношении России. По его мнению, США и Европа должны сильнее давить на Кремль санкциями и четко связать их возможное ослабление с прекращением огня и переговорами о мире в Украине.

Также он считает, что Европа слишком часто ждет решений от Вашингтона вместо того, чтобы самостоятельно формировать политику безопасности в отношении России.

Что предшествовало заявлению Павела?

В течение последних месяцев неоднократно в странах Балтии и Финляндии объявляли тревогу из-за появления в воздушном пространстве беспилотников. Также на территории этих стран находили обломки дронов. Все они оказывались украинскими.

Как пояснили в Киеве, Россия умышленно направляла украинские дроны, которые летели атаковать цели в государстве-агрессоре, на Балтию и Финляндию.

19 мая Эстония впервые сбила такой украинский дрон, который к ней направила Россия. В Киеве извинились и заявили, что ищут способы предотвращения подобных ситуаций, в частности с участием экспертных групп.

В мае в Латвии несколько раз объявляли масштабные тревоги из-за появления дронов. Эти инциденты привели к отставке министра обороны, а впоследствии и роспуску правительства.

Тем временем Россия распространяет новый фейк о Латвии. Она обвиняет страну в том, что та якобы предоставляет свою территорию для запуска украинских дронов по России.

В Институте изучения войны объясняют, что таким образом Россия пытается создать информационный повод для возможной агрессии против стран Балтии.