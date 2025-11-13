Эпштейн мог передавать россиянам информацию о Трампе

Демократы Палаты представителей США обнародовали несколько электронных писем сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Стало известно, что мужчина мог передать россиянам информацию или компромат о Дональде Трампе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как Эпштейн коммуницировал с россиянами?

До встречи Трампа с Путиным в Хельсинки в 2018 году Джеффри Эпштейн попытался передать сообщение высшему дипломату России. Он призвал связаться с ним, если россияне хотят понять президента США.

В письме от 24 июня 2018 года к Торбьерну Ягланду, бывшему премьер-министру Норвегии, Эпштейн написал:

Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров получил информацию, поговорив со мной.

В одной из переписок Эпштейн указал, что ранее разговаривал о Трампе с Виталием Чуркиным, влиятельным послом России в ООН. Этот обмен был одним из многих, демонстрирующих сеть международных партнеров Эпштейна, с которыми он часто переписывался относительно политических решений Трампа во время его первого срока.

В письмах Ягланд сообщил, что на следующий день встретится с помощником Лаврова и предложит связаться с Эпштейном. Неизвестно, состоялась ли предложенная встреча.

Также Эпштейн высказал свое мнение о встрече Трампа с Путиным, которую раскритиковали во всем мире за капитуляцию перед российским диктатором.

"Я уверен, что, по его мнению, все прошло очень хорошо. Он (Трамп – 24 Канал) считает, что очаровал своего противника... Конечно, он не имеет представления о символизме. Он не имеет представления о большинстве вещей", – прокомментировал Эпштейн.

Кроме того, в последних опубликованных письмах он называет Трампа самым ужасным человеком из всех, кого он знал, и что в реальной жизни он значительно хуже, чем на экране.

Что известно об опубликованных письмах Эпштейна?