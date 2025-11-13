Эпштейн мог передавать россиянам информацию о Трампе
- Джеффри Эпштейн попытался передать россиянам информацию или компромат о Дональде Трампе через высшего дипломата России перед встречей Трампа с Путиным в Хельсинки в 2018 году.
- Эпштейн назвал Трампа самым ужасным человеком из всех, кого он знал, и высказался критически о встрече Трампа с Путиным, которую раскритиковали за капитуляцию перед российским диктатором.
Демократы Палаты представителей США обнародовали несколько электронных писем сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Стало известно, что мужчина мог передать россиянам информацию или компромат о Дональде Трампе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
Как Эпштейн коммуницировал с россиянами?
До встречи Трампа с Путиным в Хельсинки в 2018 году Джеффри Эпштейн попытался передать сообщение высшему дипломату России. Он призвал связаться с ним, если россияне хотят понять президента США.
В письме от 24 июня 2018 года к Торбьерну Ягланду, бывшему премьер-министру Норвегии, Эпштейн написал:
Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров получил информацию, поговорив со мной.
В одной из переписок Эпштейн указал, что ранее разговаривал о Трампе с Виталием Чуркиным, влиятельным послом России в ООН. Этот обмен был одним из многих, демонстрирующих сеть международных партнеров Эпштейна, с которыми он часто переписывался относительно политических решений Трампа во время его первого срока.
В письмах Ягланд сообщил, что на следующий день встретится с помощником Лаврова и предложит связаться с Эпштейном. Неизвестно, состоялась ли предложенная встреча.
Также Эпштейн высказал свое мнение о встрече Трампа с Путиным, которую раскритиковали во всем мире за капитуляцию перед российским диктатором.
"Я уверен, что, по его мнению, все прошло очень хорошо. Он (Трамп – 24 Канал) считает, что очаровал своего противника... Конечно, он не имеет представления о символизме. Он не имеет представления о большинстве вещей", – прокомментировал Эпштейн.
Кроме того, в последних опубликованных письмах он называет Трампа самым ужасным человеком из всех, кого он знал, и что в реальной жизни он значительно хуже, чем на экране.
Что известно об опубликованных письмах Эпштейна?
Джеффри Эпштейн часто полагался на своих зарубежных контактов, чтобы узнать их мнение относительно Трампа, ведь он следил за действиями нового президента. В других случаях он демонстрировал свои глубокие связи по всему миру в электронных письмах с другими партнерами.
К слову, в письмах также упоминается, что Дональд Трамп провел несколько часов с одной из жертв сексуальных преступлений.
Члены Республиканской партии из Комитета утверждают, что упомянутой в письме женщиной является Вирджиния Джуффре. Она является одной из самых известных жертв Эпштейна, которая покончила жизнь самоубийством в апреле.